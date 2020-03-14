إيطاليا: الأطباء يحذرون من عودة باكرة للتمارين

وجاء في بيان الاطباء "يعبّر أطباء الدوري الإيطالي عن مخاوفهم العميقة بشأن صحة موظفي الأندية بحال استئناف التمارين والتجمعات قريباً".

أضاف "لذلك ينصح الأطباء بالاجماع بعدم استئناف التمارين، حتى حدوث تحسن واضح بحال الطوارىء".

وأصيب أربعة أعضاء من فيورنتينا بالفيروس أضيفوا إلى المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ومعالج فيزيائي في النادي.

وجاءت فحوص مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني ايجابية مطلع الأسبوع، وكذلك ستة لاعبين من سمبدوريا آخرهم فابيو ديباولي السبت.

كتب لاعب الوسط البالغ 22 عاماً على انستاغرام "مرحبا أيها الأصدقاء.. للأسف أصبت بفيروس كوفيد-19. أريد أن أؤكد لكم أني بخير! هذا الوحش الخفي يضربنا بشكل عشوائي".

وتم تعليق منافسات الدوري الإيطالي وكل الرياضات في البلاد حتى 3 نيسان/أبريل.

لكن رابطة اللاعبين انتقدت بشدة "الوضع المتناقض" من خلال ضغط بعض الأندية على اللاعبين للعودة إلى التمارين.

جاء في بيان الرابطة "نشعر بالحزن والسخط لرؤية بعض الأندية تتصرف بشكل متهور وخلافاً لأية نصيحة محلية او دولية، متابعين استدعاء اللاعبين إلى التمارين في مجموعات صغيرة، أو أسوأ من ذلك، للتحكم اليومي بدرجات الحرارة".

تابع "كما يسيء هذا الأمر إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية، الأطباء، الممرضين والعاملين الصحيين الذين يتوسلون إلينا للبقاء في منازلهم".

أضاف "يتعين على الأندية إيضاح ما هي المصلحة الوطنية في إبقاء الرياضيين بلياقة جيدة، فيما من المتوقع عدم عودتهم إلى اللعب قبل منتصف نيسان/ابريل.. هذا يعني أنهم يعيشون على كوكب مختلف".

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء السبت تسجيل 3497 إصابة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية ما رفع العدد إلى 21157، فيما ارتفع عدد الوفيات من 1266 الجمعة إلى 1441.

ولجأ كوتروني (22 عاماً)، المعار من ولفرهامبتون الإنكليزي إلى فيورنتينا، إلى موقع انستاغرام لطمأنة مشجعيه "شكراً لكم جميعاً على دعمكم ورسائل التعاطف".

تابع لاعب ميلان السابق "أنا بخير، وحالياً التزم منزلي بحسب البرتوكول الذي تلقيته. أنصحكم بشدة بمراقبة التوصيات العامة".

بدوره، قال الأرجنتيني بيسيلا في وقت سابق على انستاغرام "اختفت الأعراض وأنا في منزلي اتبع توصيات الطاقم الطلب في النادي".

تابع "ستكون هذه بالتأكيد مجرد قصة أخرى. انتبهوا لصحتكم ولصحة القريبين منكم. أعانقكم".

وفي هذا الوقت، أشارت تقارير إلى أن البطولة ستستأنف في 2 ايار/مايو وراء ابواب موصدة وتختتم بنهاية حزيران/يونيو، لكن هذا الأمر يتوقف على تأجيل كأس أوروبا الصيف المقبل.

ويتصدر يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، الترتيب مع 63 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو مفاجأة الموسم، وتسع نقاط عن انتر الثالث الذي خسر آخر مباراتين ويملك مباراة مؤجلة.