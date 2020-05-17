إيتو يكشف سر الرسائل التي عجلت برحليه عن برشلونة وانضمامه لفريق إنتر ميلان

فراس بن أحمد

وأكد صامويل إيتو بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعث له برسالة غيرت مجرى حياته وعجلت برحليه إلى إنتر ميلان قائلاً: "بكل بساطة، أرسل لي صورة لقميص إنتر طبع عليه الرقم 9 وقال إنه في انتظارك".

وأضاف إيتو بأن رسالة المدافع ماركو ماتيراتزي عطلت كل محادثاته مع الأندية الأخرى قائلاً: "أرسل ماتيراتزي رسالة كتب فيها، إذا أتيت إلى انتر سنفوز بكل شيء".

وأردف المهاجم الكاميروني قائلاً: لم يكن هذا الرقم موجوداً عندي لذلك سألت ديميتريو ألبرتيني، الذي جاوره في برشلونة موسم 2004 -2005، هل هذا رقمك؟ وأخبرني بأن هذا الرقم ليس له وإنما لماتيراتزي".

وختم إيتو قائلاً عن سر انتقاله إلى إنتر: " لم يحدث لي شيء ما من هذا القبيل خلال مسيرتي كلها، كان لهذه الرسالة (ماتيراتزي) وزن كبير وتأثير استثنائي في تحديد اختياري".

وتحدّث إيتو عن توتر علاقته بالمدرب الإسباني بيب غوارديولا في برشلونة قائلاً: "كنت على علم بأنني مضطر للمغادرة، كنت في محادثات مع العديد من الأندية إلا أن رسالة ماتيراتزي عطلت كل المفاوضات وجعلتني أنتقل إلى إنتر".

وأما عن النقاط المشتركة بين غوارديولا ومورينيو قال إيتو: "يجتمعان فقط في اصرارهما وحبهم الجامح لتحقيق الانتصارات لكنهما شخصان مختلفان كل واحد منهما يملك رؤية خاصة لكرة القدم".

وأشار المهاجم الكاميروني للمباراة التي لعبها أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2010 قائلاً: " عقب طرد تياغو موتا من المباراة، أخبرني مورينيو بأنني سأقوم بمساعدة زانيتي دفاعياً. لم يكن لدي الوقت للتفكير في مقدار المسافة التي سأقطعها في هذه المواجهة. قلت في نفسي سأبذل قصارى جهدي وسأتابع ما سيحدث وفي النهاية اقتلعنا ورقة العبور للنهائي".



وتحدَث إيتو عن ما قاله مورينيو للاعبين في النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني في ملعب سانتياغو بيرنابيو قائلاً: " إما أن نموت في الملعب ونأخذ الكأس إلى ميلانو أو أننا لن نعود أبداً إلى هناك".

وتوّج إيتو في ذاك الموسم بخماسية تاريخية مع فريق إنتر، دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس العالم للأندية والسوبر الإيطالي.

