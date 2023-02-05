إنتر يواصل تفوقه على ميلان ويهزمه مجدداً

وجاء هذا الفوز بعدما تغلب إنتر على ميلان في كأس السوبر الإيطالية التي أقيمت في الرياض بثلاثية نظيفة.

وزادت هذه الخسارة الضغط على مدرب ميلان ستيفانو بيولي الذي شاهد فريقه يتلقى الهزيمة الثالثة توالياً في الدوري ومن دون انتصار للمرحلة الخامسة توالياً، في سلسلة تخللها أيضاً خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد تورينو (صفر-1 بعد التمديد) وخسارته كأس السوبر.

ورفع إنتر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، فيما يجد ميلان حامل اللقب نفسه في المركز السادس بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر، ما يجعل أهدافه محصورة بالحصول على مركز مؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل (يتخلف بفارق الأهداف عن لاتسيو الرابع).

أحداث المباراة

وقرر بيولي أن يبدأ المباراة من دون المهاجم البرتغالي رافايل لياو في مواجهة بدأها إنتر بضغط هائل وسط تراجع جاره، واستثمر "نيراتسوري" هذه الأفضلية بتقدمه في الدقيقة 34 عبر رأسية الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس إثر ركلة ركنية نفذها لاعب ميلان السابق التركي هاكان تشالهان أوغلو، رافعاً رصيده الى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول من دون أي تسديدة لميلان على مرمى الكاميروني أندري أونانا مقابل تسع لإنتر الذي استحق تماماً تقدمه.

وحاول بيولي تدارك الموقف، فزج بلياو والإسباني براهيم دياس والبلجيكي أليكسي سالماكِرس مطلع الشوط الثاني لكن شيئاً لم يتغير بل إنتر من وجد طريقه الى الشباك عبر لاوتارو مارتينيس قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل (89).

تورينو يهزم أودينيزي

وحقق تورينو فوزه الأول لعام 2023 في ملعبه، إن كان في الدوري أو الكأس، وجاء على حساب أودينيزي بهدف سجله الإيفواري يان كارامو (50).

وللمرة الأولى منذ موسم 1989-1990، خرج بولونيا فائزاً من مباراتيه مع فيورنتينا بإسقاطه في معقله 2-1.

