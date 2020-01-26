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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

إنتر يواصل إهدار النقاط ويمنح لاتسيو فرصة الوصافة

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واصل إنتر إهدار النقاط للمرة الثالثة توالياً ليمنح لاتسيو فرصة اقتناص الوصافة ويوفنتوس الابتعاد أكثر بالصدارة.

AFP

سقط إنتر في فخ التعادل مع ضيفه كالياري 1-1 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الواحد والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل إنتر في الخروج بأكثر من نقطة من مباراته الثالثة توالياً في المسابقة بعد تعادلين مع أتالانتا وليتشي بذات النتيجة 1-1.

وافتتح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لصالح إنتر مع الدقيقة التاسعة والعشرين بعد عرضية موزونة من الوافد الجديد الإنكليزي آشلي يونغ.

وجاء الرد في الشوط الثاني بتسديدة من البلجيكي ناينغولان لاعب إنتر المعار إلى كالياري (78).

وفقد مارتينيز أعصابه مع نهاية المباراة ليطرد قبل لحظات من صافرات النهاية (90+4).

وصار رصيد إنتر 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر مع مباراة أقل للأخير وثلاث نقاط عن لاتسيو الذي لعب مباراتين اقل ويلتقي اليوم مع روما في ديربي العاصمة.

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