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الدوري الإيطالي

إنتر يهزم لاتسيو .. ونابولي على مشارف التتويج!

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بات نابولي بحاجة للفوز على ساليرنيتانا الأحد لضمان تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1987 و1990، إثر خسارة مطارده لاتسيو على أرض إنتر 1-3 في المرحلة الثانية والثلاثين.

Reuters

وفيما تجمّد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة، سيرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 81 نقطة، بحال فوزه على ساليرنيتانا صاحب المركز الرابع عشر، قبل ست مراحل على ختام موسم "سيري أ". وبحال تعادله، سيكون نابولي بحاجة لنقطة إضافية لإحراز اللقب.
 

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