إنتر يهزم لاتسيو .. ونابولي على مشارف التتويج!

وفيما تجمّد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة، سيرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 81 نقطة، بحال فوزه على ساليرنيتانا صاحب المركز الرابع عشر، قبل ست مراحل على ختام موسم "سيري أ". وبحال تعادله، سيكون نابولي بحاجة لنقطة إضافية لإحراز اللقب.

