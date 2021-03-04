إنتر يهزم بارما ويوسع فارق الصدارة مع ميلان

ودخل إنتر مباراته أمام بارما على خلفية خمسة انتصارات متتالية في الدوري، إحداها على ميلان بالذات 3-صفر، ما سمح له بالتصدر ثم الابتعاد بست نقاط عن "روسونيري" الذي سقط في فخ التعادل على أرضه أمام أودينيزي (1-1) الأربعاء.

وعانى إنتر لتخطي عقبة مضيفه الجريح الذي لم يتغير وضعه رغم إقالة مدربه فابيو ليفيراني في أوائل العام الجديد والاستعانة مجددا بمدربه السابق روبرتو دافيرسا، وكان بارما ندا شرسا لرجال كونتي في الشوط الأول وهددوا مرمى الحارس سمير هاندانوفيتش في أكثر من مناسبة من دون نجاعة، على غرار ضيفه الذي حصل دوره على فرص عدة لافتتاح التسجيل من دون ترجمتها الى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي ضرب في مستهل الشوط الثاني ووصل الى الشباك بفضل أليكسيس سانشيس الذي وصلته الكرة بعد تسديدة من البلجيكي روميلو لوكاكو تحولت من المدافع وسقطت أمامه، فأطلقها في الشباك رغم المحاولة اليائسة للحارس لويجي سيبي الذي لمس الكرة بيده بدون أن يمنعها من دخول شباكه (55).

ولم ينتظر إنتر طويلا لإضافة هدف ثان بتوقيع سانشيس أيضا بعدما وصلته الكرة على طبق من فضة من لوكاكو الذي قام بمجهود فردي رائع قبل أن يفتح طريق المرمى أمام زميله التشيلي (62).

لكن الحياة عادت الى بارما حين نجح البرازيلي هرناني في تقليص الفارق بتسديدة رائعة "على الطاير" بعد عرضية متقنة من البديل جوزيبي بيتسيلا (71)، إلا أن رجال كونتي عرفوا كيف يحبطون عزيمة مضيفيهم والسير بالمباراة والنقاط الثلاث الى بر الأمان.