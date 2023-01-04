إنتر يلحق بنابولي الخسارة الأولى ويشعل الصراع على اللقب

على ملعب "سان سيرو"، دخل نابولي مباراته مع مضيفه إنتر على وقع صدارة مريحة، لكنه خرج خاسراً للمرة الأولى هذا الموسم بهدف سجله مهاجم إنتر البوسني المخضرم إدين دجيكو بكرة رأسية في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة بات الصراع مشرعاً على مصراعيه حيث بقي نابولي متصدراً بفارق 5 نقاط فقط عن ميلان و7 نقاط عن يوفنتوس و8 عن إنتر بعد أن كان الأول يغرد خارج السرب قبل فترة التوقف.

ويلهث الفريق الجنوبي وراء أول لقب له منذ عام 1990 بقيادة النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

وسنحت الفرصة الأولى لإنتر عن طريق ظهيره ماتيو دارميان إثر تلقيه كرة من دجيكو منتصف الشوط الأول لكنه أطاحها فوق العارضة.

وترجم إنتر افضليته في الشوط الثاني عن طريق رأسية دجيكو بعد مرور 11 دقيقة.

حاول نابولي الرد وكانت أفضل محاولة له تسديدة جاكوكو راسبادوري لكن حارس إنتر الكاميروني أونانا كان لها بالمرصاد أواخر المباراة.

