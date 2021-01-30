إنتر يكتسح بينفينتو ويعزز موقعه في المركز الثاني

وافتتح فريق المدرب أنطونيو كونتي التسجيل سريعاً عن طريق ريكاردو أمبورتا مهاجم بينفينتو الذي سجل في مرماه في الدقيقة 7، فانتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 57 ثم أضاف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين في الدقيقتين 67 و79.

بهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 44 نقطة معززاً موقعه في المركز الثاني بفارق 5 نقاط أمام يوفنتوس، بعد أن حقق فوزه الثالث عشر مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، فيما تجمد رصيد بينفينتو عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر