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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

إنتر يكتسح بينفينتو ويعزز موقعه في المركز الثاني

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حقق إنتر ميلان فوزاً عريضاً على ضيفه بينفينتو بأربعة أهداف دون رد السبت في إطار المرحة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters

وافتتح فريق المدرب أنطونيو كونتي التسجيل سريعاً عن طريق ريكاردو أمبورتا مهاجم بينفينتو الذي سجل في مرماه في الدقيقة 7، فانتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 57 ثم أضاف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين في الدقيقتين 67 و79.

بهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 44 نقطة معززاً موقعه في المركز الثاني بفارق 5 نقاط أمام يوفنتوس، بعد أن حقق فوزه الثالث عشر مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، فيما تجمد رصيد بينفينتو عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر

روميلو لوكاكو الدوري الإيطالي إنتر ميلان أنطونيو كونتي بينيفينتو لاوتارو مارتينيز
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