إنتر يقترب أكثر من اللقب وحكيمي يضع بصمته



وبتمرير حاسمة من البديل المغربي أشرف حكيمي لمسجّل الهدف الوحيد ماتيو دارميان (77)، رفع إنتر رصيده إلى 74 نقطة، مقابل 63 لميلان جاره وأقرب مطارديه الفائز السبت على مضيفه بارما 3-1، ليقترب من إنهاء احتكار يوفنتوس للقب السكوديتو، قبل ثماني مباريات من ختام الموسم الجاري.

وأصبح إنتر أول فريق يفوز في أول 11 مباراة من دور الإياب، متخطياً رقم ميلان في موسم 1989-1990.

واستهل كالياري المباراة باحثا عن نقطة على الاقل، في ظلّ تخبطه في أسفل الترتيب ومحاولته الهروب من منطقة الهبوط، وبخسارته تجمد رصيده عند 22 نقطة، بفارق نقطتين عن بارما وصيف القاع، وعلى بعد خمس نقاط من تورينو السابع عشر.

وعاد إلى تشكيلة المدرب أنتوني وكونتي اللاعبون أليساندرو باستوني، ستيفانو سنسي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والتشيلي أليكسيس سانشيز.

وبحث "نيراتزوري" عن هدف السباق عبر الدنماركي كريستيان إريكسن وسانشيز أمام الحارس الشاب غولييلمو فيكاريو، فيما كان لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينغولان، المعار من إنتر، الأقرب لهز شباك السلوفيني سمير هندانوفيتش في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تابع فيكاريو تألقه أمام إريكسن (57)، فيما نابت عنه العارضة أمام رأسية المدافع الهولندي ستيفان دو فري (69).

واتجهت المباراة نحو تعادل قد يكون مكلفاً لإنتر، لكن كونتي أجرى عدة تغييرات بينها الدفع بالهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والجناح المغربي الدولي حكيمي.

وصنع حكيمي هدف الفوز بمشاركة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فمرّر عرضية مقشرة على باب المرمى تابعها ماتيو دارميان في الشباك الخالية.