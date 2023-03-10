إنتر يعاود السقوط بخسارته ضد سبيتسيا

تقدم أصحاب الأرض بهدف "دانييل مالديني" ابن أسطورة ميلان باولو مالديني في الدقيقة الخامسة والخمسين.

بعدها نجح إنتر في الحصول على ركلة جزاء ترجمها البلجيكي "روميلو لوكاكو" بنجاح هدف التعادل (83) معوضاً إهدار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لركلة جزاء في الشوط الأول (13)

ليعود حكم اللقاء ويحتسب ركلة جزاء ثانية هذه المرة لسبيتسيا، تمكن الأنغولي "مبالا نزولا" من تسجيلها هدف الانتصار لفريقه (87).



وتجمد رصيد فريق المدرب سيموني إنزاغي عند 50 نقطة وقد يخسر الوصافة في حال فوز لاتسيو الثالث (48) على مضيفه بولونيا السبت. كما يتساوى روما وميلان الرابع والخامس تواليًا بـ47 نقطة.

وصار رصيد أصحاب الأرض 24 نقطة في المركز السابع عشر.