إنتر يصالح جماهيره بفوز عريض على جنوى

ختم إنتر ميلان سنة 2019 بأفضل طريقة إثر انتصاره على ضيفه جنوى 4-0 اليوم السبت ضمن الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعانى إنتر ميلان كثيراً في الأيام الفائتة بتعادله في مناسبتين في الدوري الإيطالي أمام روما 0-0 وفيورنتينا 1-1 وخسارته مرة كانت أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وعاد البلجيكي لوكاكو للتسجيل في الدوري الإيطالي بعد صيام دام لقرابة شهر مانحاً إنتر الهدف الأول (31) قبل أن يصنع بنفسه الهدف الثاني الذي حمل توقيع روبرتو بعدها بدقيقة فقط.

وفي الشوط الثاني أضاف إسبوسيتو الهدف الثالث من ركلة جزاء (64) قبل أن يعود لوكاكو ويفرض نفسه نجماً للقاء بتوقيعه على الهدف الثاني له والرابع لفريقه (71).

وهذا أعلى فوز لإنتر في الدوري هذا الموسم منذ فوزه على ليتشي بذات النتيجة في المرحلة الأولى، كما رفع تلامذة كونتي رصيد إنتر من النقاط إلى 42 وهو ذات رصيد يوفنتوس، بينما تجمّد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير مؤقتاً.

ويملك إنتر أفضلية فارق الأهداف لإنتر (+22 مقابل +14) علماً بأن الحسم في حال التساوي في النقاط يكون بالمواجهتين المباشرتين في نهاية الموسم.

