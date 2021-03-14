إنتر يشق طريقه بنجاح نحو اللقب

ويواصل إنتر ريادة ترتيب الدوري الإيطالي بـ65 نقطة.

وجلس على المدرجات مدرب إنتر أنتونيو كونتي بسبب ايقافه.

ومرة جديدة، احتاج "نيراتزوري" إلى الثنائي الهجومي الضارب المؤلف من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنقاذه.

وبعد دخول الدنماركي كريستيان إريكسن عقب الاستراحة، تحسّن أداء إنتر.

افتتح لوكاكو التسجيل من نقطة الجزاء (62)، مقلصاً الفارق إلى هدف مع متصدر ترتيب الهدافين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (20 هدفا).

لكن تورينو عادل بعد معمعة داخل المنطقة عبر أنتونيو سانابريا (70)، قبل أن يحتاج إنتر للمسة رأسية قاتلة وذكية من لاوتارو في الدقيقة 85 حسم بها النقاط الثلاث، إثر تمريرة من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وتُعدّ النتيجة قاسية على تورينو الذي أصبح مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية في المركز الثامن عشر، بعدما أصاب القائم في الشوط الأول عبر قلب دفاعه البرازيلي ليانكو (29).

وغاب عن إنتر لاعب وسطه التشيلي المصاب أرتورو فيدال، فيما تأثر تورينو لغياب عدد من لاعبيه بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

