إنتر يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه ساليرنيتانا

وتقدم إنتر بهدف لمدافعه الألماني روبن غوزنس (6)، لكن كاندريفا الذي دافع عن ألوان إنتر في الفترة بين 2016 و2020، أدرك التعادل بتمريرة عرضية خادعة (90).

وتابع إنتر ميلان نزيف النقاط وفشل للمباراة الرابعة توالياً في الدوري في تحقيق الفوز والسادسة في مختلف المسابقات بعد ثلاث هزائم متتالية في الكالشيو وتعادلين أمام مضيفيه بورتو البرتغالي صفر-صفر في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويوفنتوس 1-1 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وسيزيد التعادل المخيب من الضغوطات على المدرب سيموني إنزاغي قبل رحلة لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

ورفع إنتر رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام جاره ميلان حامل اللقب.

وبات الفريق بات يواجه خطر التراجع الى المركز السادس في حال فوز روما (50 نقطة) على مضيفه تورينو، وأتالانتا (48) على ضيفه بولونيا السبت.

أحداث المباراة

وكان إنتر الطرف الأفضل في المباراة وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لولا تألق حارس مرمى أصحاب الأرض الدولي المكسيكي غييرمو أوتشوا الذي يعود الفضل إليه كثيراً بهذا التعادل الذي رفع به ساليرنيتانا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبكر إنتر بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة السادسة عن طريق غوزنس بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسدد لوكاكو كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها أوتشوا على دفعتين (23)، ثم أبعد بصعوبة رأسية الأرجنتيني خواكين كوريا من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من غوزنس (32).

وكانت أولى الفرص الخطيرة لساليرنيتانا إثر تسديدة قوية زاحفة للمالي لاسانا كوليبالي من خارج المنطقة تصدى لها الدولي الكاميروني أندريه أونانا (43).

وأبعد أوتشوا كرة رأسية للوكاكو من باب المرمى (45+2).

وتابع إنتر أفضليته في الشوط الثاني وحرم القائم الأيمن نيكولو باريلا من التعزيز مطلع الشوط الثاني برده تسديدته القوية من خارج المنطقة (49).

وأبعد أونانا كرة عرضية لكاندريفا في توقيت مناسب إلى ركنية قبل أن تعانق شباكه (58).

وجرب الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان حظه بتسديدة من خارج المنطقة ابعدها أوتشوا إلى ركنية (63) كاد لوكاكو يعزز من خلالها التقدم برأسية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام الهولندي ستيفان دي فري الذي تابعها برأسه لكن أوتشوا أبعدها من خط المرمى (65).

وكاد البديل الدولي السنغالي بولاي ديا يدرك التعادل بتسديدة طائرة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لكاندريفا لكن الكرة ارتدت من العارضة وشتتها الدفاع (72).

وواصل أوتشوا تألقه بتصديه ببراعة لانفراد البديل الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (82).

ورد ديا بتسديدة من مسافة قريبة بين يدي أونانا (83).

وسدد لوكاكو كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة أبعدها أوتشوا (86).

وفعلها كاندريفا في الدقيقة الأخيرة بتمريرة عرضية خادعة من الجهة اليمنى أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أونانا (90).

