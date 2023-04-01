إنتر يسقط على أرضه أمام فيورنتينا

ومع تصدّر نابولي الدوري بفارق 19 نقطة على لاتسيو صاحب المركز الثاني، كان إنتر يملك فرصة للتقدم بنقطة واحدة على فريق المدرب ماوريتسيو ساري لو فاز على فيورنتينا.

لكن إنتر خسر وتجمّد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثالث، ويتقدم بنقطتين فقط على جاره ميلان رابع الترتيب، الذي يواجه نابولي غدًا الأحد، وأتلانتا صاحب المركز الخامس.

وكان بوسع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر أن يسجل هدف التقدم بعد الاستراحة بأربع دقائق، لكنه فشل في متابعة تمريرة من مدى قريب.

وكان جياكومو بونافنتورا في المكان المناسب لمتابعة كرة بعد ركلة ركنية ووضعها من مدى قريب داخل الشباك ليحرز هدف فيورنتينا والمباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وأهدر إنتر فرصة لإدراك التعادل بعد ست دقائق، وسدد نيكولو باريلا كرة قوية من حافة منطقة الجزاء، لكنها ارتدت من العارضة.

ويحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 40 نقطة.





