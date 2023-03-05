إنتر يستعيد توازنه والوصافة

ومنح الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان التقدم لإنتر في الدقيقة 29، وأضاف الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الثاني في الدقيقة 53 رافعا رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن المتصدر.

وعوض إنتر خسارته المفاجئة أمام مضيفه بولونيا صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم وانفرد بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.

واستغل إنتر خسارة جاره وغريمه التقليدي ميلان أمام فيورنتينا 1-2 السبت وفض معه شراكة المركز الثاني الذي كان انتزعه لاتسيو مؤقتا بتغلبه على نابولي المتصدر 1-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

وبات الفارق بين إنتر ونابولي 15 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل سمبدوريا مع ضيفه ساليرنيتانا صفر-صفر، وسبيتسيا مع فيرونا بالنتيجة ذاتها.