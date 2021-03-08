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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

إنتر يحسم موقعة أتالانتا ويعزز صدارته

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عزّز إنتر صدارته للدوري الإيطالي عقب فوزه الثمين على أتالانتا.

AFP

تخطى إنتر عقبة كبيرة في سبيل فوزه باللقب عندما تجاوز ضيفه أتالانتا 1-0 يوم الإثنين ضمن المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونجح إنتر في تحقيق الفوز السابع توالياً في المسابقة وهو ما ساعده على الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي وتعزيز حظوظه للفوز باللقب، خاصة وأنّه جمع النقاط الكاملة في مواجهاته مع فيورنتينا ولاتسيو وميلان وأتالانتا في المباريات السبع الفائتة.

ودوّن السلوفاكي سكرينيار هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد تمريرة من باستوني.

ورفع إنتر رصيده إلى 62 نقطة متقدماً بفارق ست نقاط عن وصيفه ميلان، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 49 نقطة في المركز الخامس.
 

أتالانتا إنتر الدوري الإيطالي
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