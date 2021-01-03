إنتر يتخطى كروتوني ويرتقي للصدارة مؤقتاً

وسجل للفائز نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هاتريك 20، 57، 78، البلجيكي روميلو لوكاكو 64، المغربي أشرف حكيمي 87 ولوكا ماروني لاعب كروتوني بالخطأ في مرمى فريقه 31.

فيما سجل ثنائية كروتوني نيكولو زانيلاتو 12، وفلاديمير غوليميتش من ركلة جزاء 36.

وصار رصيد إنتر 36 نقطة في صدارة الترتيب، وخلفه جاره ميلان بـ34 نقطة والذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم ضد بينفينتو. في حين توقف رصيد كروتوني عند النقطة 9 في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وهذا أول هاتريك لمارتينيز مع إنتر في جميع المسابقات.

أما أشرف حكيمي فسجل هدفه الخامس من أول 9 تسديدات على المرمى في الدوري الإيطالي.

تفاصيل من المباراة

دخل إنترميلان المباراة وهو يمني النفس في تحقيق فوزه الثامن توالياً في الدوري المحلي واعتلاء الصدارة، لكن وجد منافساً عنيداً كان الطرف الأفضل في ربع الساعة الأول وسنحت له فرص عدة لو احسن مهاجموه ترجمتها إلى أهداف لربما تغيرت النتيجة.

وبعد أن تخطى إنترميلان شوطاً أول صعباً انتهى بالتعادل، أجهز على منافسه في الثاني بإضافة أربعة أهداف من دون رد.

وافتتح كروتوني التسجيل بهدف برأسية لنيكولو زانيتو (12). لكن إنترميلان التقط انفاسه تدريجياً ونجح في إدراك التعادل عندما تلقى مارتينيز كرة متقنة من لوكاكو فراوغ مدافعاً واطلق كرة قوية في الشباك (20).

وسرعان ما سجل إنترميلان هدف التقدم بعد لعبة مشتركة بين لوكاكو ونيكولا باريلا فمرر الأخير كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة تنافس عليها مارتينيس ومدافع كروتوني لوكا ماروني ليسددها الاخير داخل شباك فريقه (31).

ولم يدم تقدم إنترميلان طويلاً لأن الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح كروتوني اثر مخالفة من قبل التشيلي ارتورو فيدال داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح الصربي فلاديمير غوليميتش على يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش (36).

وسنحت فرصة ذهبية أمام إنترميلان للتقدم مجدداً عندما انفرد مارتينيز بحارس كروتوني اليكس كورداز لكن الأخير تصدى ببراعة لمحاولته على دفعتين (40).

واستهل إنترميلان الشوط الثاني بقوة في محاولة للخروج فائزاً وكان له ما أراد بعد لعبة ذكية من لوكاكو بالكعب وصلت إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ومنه الى مارتينيز الذي سدد بيسراه في سقف الشباك (57).

وحسم إنتر نتيجة المباراة بنسبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم المباراة إلى جانب مارتينيز، عندما تلقى كرة وظهره الى المرمى على مشارف المنطقة فتخطى المدافع سيباستيانو لوبيرتو وانفرد بالحارس ليسجل في مرماه (64).

والهدف هو الرقم 35 للبلجيكي الدولي في 50 مباراة في الدوري الإيطالي، وال50 له في مختلف المسابقات في 70 مباراة خاضها مع إنترميلان منذ انتقاله إليه قادماً من مانشستر يونايتد قبل موسمين. ولا يتفوق على لوكاكو في بلوغ هذا الرقم في 50 مباراة في صفوف إنترميلان في الدوري سوى البرازيلي رونالدو (38) وكريستيان فييري (36) في آخر 35 عاماً.

وتساوى لوكاكو في صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفا لكل منهما.

لكن لوكاكو تعرض لاصابة عضلية ولم يكمل المباراة فدخل بدلاً منه الجناح الكرواتي إيفان بيريتشيتش قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وقام بيريتشيتش بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه فشل حارس كروتوني في التصدي لها فارتدت باتجاه مارتينيز فتابعها رأسية داخل الشباك مسجلاً الهاتريك (79). ورفع مارتينيز رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم في الدوري المحلي.

واختتم الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك (87).

يذكر أن إنترميلان خرج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ولن يكمل مشواره في الدوري الأوروبي لحلوله في المركز الاخير، وبالتالي يستطيع تركيز جهوده على الدوري المحلي لازاحة يوفنتوس عن العرش المحلي الذي سيطر عليه في المواسم التسعة الماضية بلا منازع.