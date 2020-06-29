إنتر ميلان ينجو من فخ بارما

ومنح الإيفواري جيرفينيو التقدم لبارما عندما تلقى كرة خلف الدفاع من السلوفاكي يوراي كوتشكا فتوغل من الجهة اليسرى وتلاعب بانطونيو كاندريفا ودانيلو دامبروزيو داخل المنطقة قبل ان يسددها بيمناه على يسار الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (15).

ودفع أنتونيو كونتي مدرب إنتر بالتشيلي أليكسيس سانشيز والنيجيري فيكتور موزيس والإنكليزي أشلي يونغ في الدقيقة 69 فنشط خط هجوم الضيوف الذين أدركوا التعادل عبر المدافع الهولندي ستيفان دي فراي بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر رأسية من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عقب ركلة ركنية أسكنها على يسار الحارس لويجي سيبي (84).

وطرد لاعب وسط بارما كوتشكا عقب الهدف، فاستغل إنتر النقص العددي وخطف هدف الفوز عندما تلاعب موزيس بدفاع بارما داخل المنطقة ومرر الكرة عرضية تابعها البديل الآخر أليساندرو باستوني برأسه من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (87).