إنتر مهتم بخدمات مولر "المهمّش" في بايرن (صحيفة)

وأشارت الصحيفة الواسعة الاطلاع من دون أن تحدد أي مصدر، إلى "الاهتمام المتزايد" للنادي الايطالي.

واستهل مولر مباراة بايرن الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني (3-2) أساسيا، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب مباريات فريقه هذا الموسم.

وبعد وصول البرازيلي كوتينيو معارا من برشلونة الاسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وفي اليونان، بدأ مباراته على الجهة اليمنى قبل انتقاله إلى وسط الهجوم، وهناك مرر كرتين حاسمتين لكنه كان بعيدا عن ايقاعه.

ووصل المهاجم البافاري إلى بايرن بعمر العشر سنوات، لكن بعد 20 سنة من بداياته مع الفريق العريق وبرغم رمزيته في النادي لم يعد قادرا على تكرار مستوياته على غرار 2014 عندما ساهم في إحراز بلاده لقب كأس العالم. وفي آذار/مارس الماضي استبعده المدرب يواكيم لوف عن تشكيلة "ناسيونال مانشافت".