إنتر كونتي المُعزّز يواجه أودينيزي لكسر التعادلات

ويحل إنترميلان ضيفاً على أودينيزي الأحد ويتطلع إلى لاعبيه الثلاثة الجدد وهم الإنكليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد وصانع الألعاب الدانماركي كريستيان إريكسن من توتنهام والنيجيري فيكتور موزيس من تشيلسي الإنكليزي أيضاً لممارسة الضغط على يوفنتوس المتصدر بفارق 3 نقاط.

وسقط إنترميلان في فخ التعادل وبنتيجة 1-1 في مبارياته الثلاث الأخيرة ضد أتالانتا وليتشي وكالياري توالياً.

وأظهر الفريق اواخر العام الماضي ومطلع الحالي تراجعاً في مستواه فلم يتمكن من تخطي الدور الأول من دوري أبطال أوروبا حيث سيكمل المشوار في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ومن هنا جاء التعاقد مع اللاعبين الثلاثة الذي يعرفهم جيداً كونتي من خلال تدريبه تشيلسي في الدوري الإنكليزي، علماً بأن موزيس تحديداً لعب بإشرافه في الفريق الأخير عندما توج بطلاً للدوري الإنكليزي.

وساهم الثلاثي في قيادة فريقهم إلى بلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا منتصف الأسبوع.

وعلق المخضرم يونغ (34 عاماً) على عملية انتقاله إلى صفوف إنترميلان بقوله "عندما سنحت لي الفرصة بالانتقال إلى هذا الفريق لم أتردد أي لحظة".

وأشاد يونغ بكونتي بقوله "إنه مدرب رائع، لقد أحرز العديد من الألقاب ويملك الطموح للفوز بالمزيد وهذا ما أريد تحقيقه هنا".

واضاف "إلى جانب إريكسن وموزيس فنحن جميعاً قادمون من الدوري الإنكليزي الممتاز ومن الجيد الحصول على فرص لاختبار تجربة جديدة ومختلفة على صعيدي اللعب والحياة. من المهم جداً لأي لاعب ان يواجه تحديات جديدة".

وكان كونتي تعاقد أيضاً مع لاعبين من الدوري الانكليزي الممتاز وتحديداً من مانشستر يونايتد في مطلع الموسم الحالي وهما المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بصورة دائمة ونظيره التشيلي الكسيس سانشيز على سبيل الاعارة. وقد سجل الأول 14 هدفاً حتى الآن يحتل بها المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

وتعرض إنترميلان لضربة قوية لإيقاف هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مباراتين بسبب سوء سلوكه في نهاية مباراة فريقه ضد كالياري، وسيغيب عن المباراة ضد أودينيزي وعن دربي المدينة ضد ميلان الأسبوع المقبل.

ويسعى يوفنتوس الذي مني بخسارته الثانية بعد سقوطه أمام نابولي في المرحلة الأخيرة إلى استعادة نغمة الانتصارات الأحد عندما يستقبل فيورنتينا صاحب المركز الثالث الذي انتزع منه التعادل السلبي في فلورنسا في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويعول فريق "السيدة العجوز" على نجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل 19 هدفاً في 25 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري المحلي مع 17 هدفاً، حيت يتصدر مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي مع 23 هدفاً. وسجل النجم البرتغالي هدفاً على الأقل في مبارياته التسع الأخيرة محلياً.

وبعد أن أوقف جاره روما سلسلة انتصاراته الـ11 توالياً بتعادله معه في المرحلة الأخيرة، يأمل لاتسيو في حصد النقاط الثلاث في مباراته السهلة نسبيا ضد سبال أحد فرق الذيل.

ويتخلف لاتسيو الذي يقدم عروضاً قوية هذا الموسم بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس و2 عن انترميلان علما بانه يملك مباراة مؤجلة أيضاً.

ويأمل ميلان في مواصلة صحوته في الآونة الأخيرة عندما يستقبل فيرونا الأحد على ملعب سان سيرو.

وتزامنت الصحوة وحصده 10 نقاط من اصل 12 ممكنة في الدوري المحلي وبلوغه نصف نهائي كأس ايطاليا مع قدوم النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش إلى صفوفه.

وفي بقية المباريات يلعب السبت بولونيا مع ضيفه بريشيا، وكالياري مع ضيفه بارما، ويستقبل ساسولو فريق روما.

والأحد أتالانتا مع ضيفه جنوى، وليتشي مع ضيفع تورينو.

