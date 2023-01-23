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الدوري الإيطالي

إمبولي يحرم إنتر من الوصافة

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أضاع نادي إنتر فرصة القفز إلى المركز الثاني في جدول الترتيب ولو مؤقتاً على حساب جاره ميلان، بخسارته منقوصاً على أرضه أمام إمبولي صفر-1 الإثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.

AFP

ودخل إنتر المباراة وهو يتخلّف بنقطة عن غريمه ميلان حامل اللقب، لكنه فشل في مسعاه للصعود إلى المركز الثاني خلف نابولي المتصدر.

وتلقى إنتر ميلان ضربة موجعة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما طُرد مدافعه الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وتعقّدت الأمور لإنتر في الشوط الثاني، فتلّقت شباكه هدفا في الدقيقة 66 عندما حوّل الألباني نديم بايرامي تمريرة حاسمة إلى الشاب توماسو بالدانزي البالغ 19 عاماً، فسجّل هدفه الثالث هذا الموسم.

وبهذه الخسارة، بقي إنتر في المركز الثالث مع 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يحلّ ضيفاً على لاتسيو الثلاثاء، ويتساوى في النقاط مع روما الرابع.

وفي مباراة أخرى الاثنين أيضاً، تعادل بولونيا مع ضيفه كريمونيزي متذيل الترتيب 1-1.
 

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