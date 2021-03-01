إقالة مدرب كروتوني ستروبا وتعيين كوسمي خلفاً له

ووضعت خسارة كروتوني أمام كالياري 0-2 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين، وكانت السادسة على التوالي والثامنة عشرة هذا الموسم، حدا لمشوار ستروبا مع النادي منذ عام 2018.

وقاد ستروبا كروتوني الموسم الماضي إلى الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخه، بعدما أنهى الموسم في المركز الثاني في الدرجة الثانية.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي "إنها نهاية رحلة جميلة ومكثفة استغرقت ما يقرب من ثلاث سنوات، ولم تخل من اللحظات الصعبة ولكنها بلغت ذروتها أثناء الضمان الرائع للبقاء (في الدرجة الثانية في عام 2019) وحتى أكثر خلال الصعود الثاني التاريخي الى الدرجة الأولى".

وأضاف "يتمنى الرئيس والنادي بأسره الأفضل لستروبا وفريقه في متابعة مسيرتهم المهنية".

وفي وقت لاحق، أعلن النادي أن كوسمي (62 عاماً) المدرب السابق لأودينيزي وجنوى وبريتشيا، سيخلف ستروبا.

وكانت آخر مهمة تدريبية لكوسمي وجيزة مع بيروجيا العام الماضي.

ويحتل كروتوني المركز الاخير برصيد 12 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف أول المراكز المبقية في الدرجة الأولى وهو السابع عشر الذي يحتله تورينو.