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الدوري الإيطالي

إقالة مدرب فيرونا بسبب النتائج السيئة

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أعلن نادي فيرونا الايطالي الثلاثاء إقالة مدربه غابرييلي تشوفّي من منصبه، بعد سلسلة من 4 هزائم توالياً في الدوري المحلي لكرة القدم.

AFP

وكان تشوفّي استلم تدريب الفريق هذا الصيف بعقد لمدة سنتين خلفاً للكرواتي إيغور تودور الذي انتقل لتدريب مرسيليا الفرنسي.

وحقق فيرونا فوزاً وحيداً بقيادة تشوفي في 9 مباريات مقابل 6 هزائم وتعادلين ليحتل المركز الثامن عشر.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الواسعة الانتشار إلى إمكانية تولي مدرب كالياري السابق الأوروغوياني دييغو لوبيس تدريب فيرونا خلفاً لتشوفي.

وبات فيرونا الذي خسر معظم نجومه الصيف المنصرم، رابع ناد في الدوري الايطالي يتخلى عن مدربه منذ مطلع الموسم الحالي بعد بولونيا، مونتسا وسمبدوريا.
 

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