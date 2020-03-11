العربية
English
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

إصابة مدافع يوفنتوس روغاني بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بأن الفحص الذي خضع له مدافعه دانييلي روغاني للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية.

reuters

وقال النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الإخيرة في بيأن بأن نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية" مشيراً إلى أن النادي "يقوم حاليا ًبجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".
 

السابق الدوري الإيطالي مهدد بإيقافه م
اقرأ
الدوري الإيطالي مهدد بإيقافه مع عدم منح اللقب لأيّ فريق
التالي

آخر الأحداث