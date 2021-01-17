إصابة لاعب وسط نابولي فابيان رويس بكورونا



وكشف نابولي في حسابه على تويتر أنّ نتائج الاختبارات التي أجريت قبل مباراة السبت ضد فيورنتينا على زملاء رويس في الفريق وكذلك أعضاء الطواقم في النادي، جاءت جميعها سلبية.

وبدوره قال اللاعب في حسابه على تويتر: "لسوء الحظ، جاءت نتيجة اختباري لفيروس كورونا إيجابية"، مضيفاً "أنا أعزل نفسي في المنزل وأحترم كل البروتوكولات التي وضعها نابولي ورابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي. أنا بخير وكذلك عائلتي".

ويفتقد نابولي أيضاً المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي تبينت إصابته بفيروس كورونا لدى عودته بعد عطلة في بلاده خلال فترة الميلاد ورأس السنة، وهو سيغيب أيضاً عن لقاء الكأس السوبر التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس.

وأحرز نابولي الذي يحتل حالياً المركز السادس في الدوري، لقب الكأس بفوزه الموسم الماضي في النهائي بركلات الترجيح على يوفنتوس المتوج بلقب الدوري.