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الدوري الإيطالي

إصابة لاعب وسط نابولي فابيان رويس بكورونا

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أعلن نابولي الإيطالي أنّ لاعب وسطه الدولي الإسباني فابيان رويس مصاب بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمه من التواجد مع الفريق الأحد في مباراة الدوري ضد فيورنتينا والأربعاء المقبل في لقاء الكأس السوبر ضد يوفنتوس.

AFP


وكشف نابولي في حسابه على تويتر أنّ نتائج الاختبارات التي أجريت قبل مباراة السبت ضد فيورنتينا على زملاء رويس في الفريق وكذلك أعضاء الطواقم في النادي، جاءت جميعها سلبية.

وبدوره قال اللاعب في حسابه على تويتر: "لسوء الحظ، جاءت نتيجة اختباري لفيروس كورونا إيجابية"، مضيفاً "أنا أعزل نفسي في المنزل وأحترم كل البروتوكولات التي وضعها نابولي ورابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي. أنا بخير وكذلك عائلتي".

ويفتقد نابولي أيضاً المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الذي تبينت إصابته بفيروس كورونا لدى عودته بعد عطلة في بلاده خلال فترة الميلاد ورأس السنة، وهو سيغيب أيضاً عن لقاء الكأس السوبر التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس.

وأحرز نابولي الذي يحتل حالياً المركز السادس في الدوري، لقب الكأس بفوزه الموسم الماضي في النهائي بركلات الترجيح على يوفنتوس المتوج بلقب الدوري.

نابولي الإيطالي الدوري الإيطالي فيروس كورونا
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