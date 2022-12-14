إصابة قوية لكوالياريلا في الركبة

هذه الإصابة الخطيرة قد تبقي اللاعب المخضرم الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة.

وأعلن سمبدوريا في بيان صحافي أن قائده الذي سيبلغ 40 عامًا نهاية كانون الثاني/يناير، أصيب في ركبته اليسرى خلال احدى الحصص التدريبية في تركيا، حيث يتواجد الفريق في معسكر تدريبي. وسيخضع للفحوصات على يد اطباء مختصين في جنوى.

يملك كوالياريلا 181 هدفًا في سجله، ويُعد ثاني أفضل هداف بين اللاعبين الحاليين في الدوري الإيطالي خلف مواطنه مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي (188).

قضى كوالياريلا كامل مسيرته في إيطاليا متنقلا بين تورينو، أسكولي، أودينيزي، نابولي، يوفنتوس وسمبدوريا.

لم يحظ بأي دور هذا الموسم، مع مشاركتين فقط كأساسي من أصل 12 مباراة شارك بها في الدوري المحلي من دون أن يحرز أي هدف بعد.

يحتل سمبدوريا حاليا المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط بعد 15 مرحلة.

