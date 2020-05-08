إصابة أربعة من لاعبي سامبدوريا بفيروس كورونا

وأضاف النادي في بيان ”في الوقت الحالي لا توجد أي أعراض وتم وضعهم في الحجر الصحي ومراقبتهم باستمرار كما يقتضي البروتوكول“.

وأعلن فيورنتينا إصابة ثلاثة من لاعبيه والعدد ذاته من الموظفين بالفيروس فيما قال تورينو إن أحد لاعبيه مصاب بالمرض.

ويوم الخميس قالت الحكومة الإيطالية إنها ما زالت تختبر الإرشادات الطبية للاتحاد الوطني لكرة القدم.

وسيُسمح للفرق بالعودة إلى التدريبات الفردية الأسبوع المقبل مع الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي.

ويمكن استئناف تدريب التشكيلة ككل في 18 مايو أيار بشرط الموافقة على الإرشادات الطبية.

وسبق أن اصيب رباعي سامبدوريا مانولو جابياديني ومورتن تورسبي وألبين إكدال وعمر كولي وأنطونيو لاجمينا بالإضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري بالفيروس في مارس آذار.

وأصيب أكثر من 215 ألف شخص بالفيروس في إيطاليا كما توفي ما يزيد عن 29 ألفا.