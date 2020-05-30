إسماعيل بن ناصر: "لم ألعب مع منتخب الجزائر بسبب والدتي"

متابعة: مازن الريس

نقلت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية الشهيرة تصريحات للدولي الجزائر إسماعيل بن ناصر أجاب من خلالها على العديد من الاستفسارات أبرزها سبب اختياره الجزائر دولياً عن المغرب.

وولد بن ناصر في فرنسا من أب مغربي وأم جزائرية الأمر الذي سمح له قانونياً باللعب مع منتخبات فرنسا والمغرب والجزائر قبل أن يختار الأخيرة التي توّج معها بلقب كأس أمم إفريقيا العام الفائت في مصر، علماً أنّه مثل فرنسا تحت 18 و19 عاماً.

وقال بن ناصر: "لم اختار الجزائر بسبب والدتي، كان ذلك لأسباب تتعلق بكرة القدم، بالمقارنة مع المغرب فقد أقنعني المشروع الرياضي الجزائري أكثر".

ولفت بن ناصر الأنظار في كأس إفريقيا الأخيرة وهو ما دفع ميلان لانتدابه الصيف الفائت من إمبولي الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها لقرابة 16 مليون يورو إضافة للحوافز، وأشارت بعض الصحف إلى وجود مخاطرة بتلك الصفقة بحجة صغر سنّ الدولي الجزائري.

وتحدث بن ناصر 22 عاماً عن ذلك قائلاً: "منذ أن كنت صغيراً أحب المغامرة، ساهمت كرة القدم في تطوير شخصيتي". مؤكداً عدم وجود مشكلة لديه باللغة الإيطالية التي تعلمها في الشارع وغرفة الملابس.

وعن تجربته الجديدة مع ميلان قال بن ناصر إنّه مهتم جداً بقميص الروسونيري مشيراً إلى استعداده لتقديم كل شيء من أجل فريقه الجديد في ظل دعم المشجعين المستمر له، وواعداً باستمراره في التحسن في الفترة المقبلة وتجاوز مشكلته المرتبطة بكثرة تلقي الإنذارات.

وبدأ بن ناصر تجربته الاحترافية في أرليه قبل الانتقال إلى أرسنال الإنكليزي ومن ثم أعير لتور وبعدها بيع لإمبولي قبل رحيله إلى ميلان.

وشدّد بن ناصر على عدم ندمه لخوضه تجربة احترافية في أرسنال رغم أنّه لم يأخذ الفرصة الكافية للعب، معبراً عن فخره بالتدريب مع أوزيل وكازورلا وغيرهم من نجوم المدفعجية.

ويحتل ميلان المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، ويعد إسماعيل بن ناصر أحد ركائزه الأساسية خاصة وأنّه شارك في 20 مباراة معه هذا الموسم نال خلالها البطاقة الصفراء 12 مرة.