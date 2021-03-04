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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

إرجاء البت بمصير مباراة لاتسيو وتورينو

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قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن عدم سفر تورينو لملاقاة لاتسيو في الدوري الايطالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

AFP

وقال قاضي الاتحاد الإيطالي جيراردو ماستراندريا في بيان الخميس إن المباراة التي لم تقم بين لاتسيو وتورينو لا تزال غير محسومة النتيجة ولم يُعتمد فوز لاتسيو 3-صفر بسبب انسحاب منافسه حتى الآن. 

وفرضت السلطات الصحية في مدينة تورينو حجرا صحيا على نادي المدينة بسبب حالات إيجابية عدة في صفوفه ومنعته من السفر الى العاصمة الثلاثاء، لكن رابطة الدوري الايطالي رفضت تأجيل المباراة.

وبعد أن انتظر لاعبو لاتسيو 45 دقيقة على أرضية الملعب، أعلمهم حكم المباراة اعتبار تورينو منسحبا من اللقاء.

وانتقد رئيس نادي تورينو اوربانو كايرو قرار رابطة الدوري بقوله "قرار الرابطة بعدم تأجيل مباراة لاتسيو وتورينو يتحدث عن نفسه"، متهما إياها بأنها "تتجاهل الواقع".

وأضاف "سنرى ماذا سيحدث الآن. بطبيعة الحال، سنستأنف القرار وسنلجأ الى جميع الإجراءات المناسبة".

وشهد الدوري الإيطالي حادثة مماثلة في مطلع الموسم بين يوفنتوس ونابولي حيث أعلنت الرابطة فوز يوفنتوس قبل أن تقبل اللجنة الأولمبية الإيطالية استئناف نابولي بإعادة المباراة في 17 من الشهر الحالي.

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