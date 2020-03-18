إبرا يطلق حملته الإنسانية للمساعدة في مكافحة كورونا

وجاءت الحملة على منصات إبرا في وسائل التواصل الإجتماعي، إذ نشر فيديو دعا فيه الجميع للتبرع فقال: "لطالما أعطتني إيطاليا الكثير، وفي هذه اللحظات العصيبة، أريد أن أردّ الجميل لهذا البلد الذي أحببته، لذا قررت، جنباً إلى جنب مع الأشخاص الذين يعملون معي، إنشاء حملة جمع تبرعات إنسانية للمستشفيات".

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

وأكد العملاق السويدي أنه يريد استخدام قوة الاتصال الخاصة به لنشر الرسالة على نطاق أوسع. مشيراً إلى أنها "مشكلة خطيرة ونحن بحاجة إلى مساعدة ملموسة لا تتعلق بتسجيل فيديو فقط".

ودعا لاعب إنتر وبرشلونة سابقاً زملائه للمشاركة حين قال: "اعتمد على كرم زملائي، من جميع الرياضيين المحترفين ومن الذين يريدون تقديم تبرع صغير أو كبير وفقاً لإمكانياتهم، لطرد هذا الفيروس بعيداً".

وأضاف: "معاً يمكننا حقاً مساعدة المستشفيات والأطباء والممرضات الذين يعملون كل يوم لإنقاذ حياتنا".

وتابع: "دعونا معاً نركل فيروس كورونا بعيداً ونفوز بهذه المباراة".

وختم دعوته بالقول: "تذكر إذا لم يصب الفيروس زلاتان، فإن زلاتان سيصيب الفيروس".