إبرا: لقد توقفنا عن اللعب

وتقدم ميلان بشكل صاعق وغير متوقع في الشوط الأول 2-0 بهدف من توقيع أبرا وآخر من صناعته، في جوسيبي مياتزا، ولكن فريق المدرب أنطونيو كونتي رد بقوة أكبر في الشوط الثاني وانتصر 4-2.

وقال إبراهيموفيتش إن ميلان "توقف عن اللعب" معرباً عن أسفه لانهيار الروسونيري بعد التعادل 2-2 في ديربي مادونينا الشهير.

ويعتقد النجم العائد إلى الدوري الإيطالي وتحديداً إلى فريقه سابقاً ميلان أنه "من الصعب توضيح ما حدث"، مشيراً إلى أن فريقه قدم عرضاً مذهلاً في الشوط الأول لكن التحدي الأكبر كان في الشوط الثاني "كنا نعتقد أن أول 15 دقيقة من الشوط الثاني ستكون حاسمة".

وأضاف: "لقد توقفنا عن اللعب، توقف الفريق عن التفكير، وتوقفنا عن الضغط، ولم نتقدم بما فيه الكفاية. ومنذ تلقينا هدف التعادل، انهار كل شيء".

ويعتقد المخضرم البالغ من العمر (38 عاماً) أن: "السبب الأكبر فيما حدث هو نقص التجربة، لأنك يجب أن تعرف كيف تتحكم في المباراة بعد هدفين نظيفين".

وتابع: "إنه أمر غريب، لأن الشوط الأول كان مثالياً من الناحية العملية. كنت أتوقع المزيد من إنتر وأن أداء الشوط الأول لا يبدو وكأنه فريق يحتل المركز الثاني. لقد فعلوا كل شيء بعد الاستراحة".

تصدر إنتر بعد هذا الفوز بفارق الأهداف عن يوفي ولكل منهما 54 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي.