العربية
English
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يعيد ميلان إلى سكة الانتصارات

أعاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه سمبدوريا 4-1 الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

Reuters

وافتتح إبراهيموفيتش التسجيل برأسية إثر عرضية من الكرواتي انتي ريبيتش (4)، وصنع الثاني للتركي هاكان جالهان أوغلو عندما مرر له كرة برأسه سددها من مسافة قريبة داخل المرمى (52).

ورد التركي الجميل لإبراهيموفيتش بعد أن مرر له الكرة داخل المنطقة هيأها "السلطان" لنفسه بيمناه وسددها بيسراه (58) مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم منذ انضمامه الى النادي في كانون الثاني/يناير الفائت.

وتصدى حارس مرمى ميلان وقائده جانلويجي دوناروما ببراعة لركلة جزاء أندريا بيرتولاتشي (77)، قبل أن ينجح البديل النروجي كريستوفر أسكيلدسن في تسجيل هدف الشرف لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليسرى (87).

وختم البرتغالي رافايل لياو، بديل ريبيتش، المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة على يسار الحارس (90+1).

وكان ميلان سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أتالانتا (1-1) في المرحلة الماضية بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات، ورفع رصيده الى 63 نقطة في المركز السادس.                                                     

السابق إنتر يهزم نابولي ويستعيد الوصا
اقرأ
إنتر يهزم نابولي ويستعيد الوصافة سريعاً
التالي لاتسيو يبقي على آماله بالوصافة
اقرأ
لاتسيو يبقي على آماله بالوصافة

آخر الأحداث