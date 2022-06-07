أودينيزي يُعيّن مدافعه السابق سوتيل مدرباً جديداً له

وأفاد أودينيزي أن سوتيل "هو المدرب الجديد للفريق الأول، وقد وقع عقداً يربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2023 مع خيار للموسم التالي".

وتابع "هي عودة رائعة لأندريا بعد أن دافع عن ألواننا كلاعب لمدة أربعة مواسم (1999-2003) مع 115 مباراة و7 أهداف، بين دوري الدرجة الأولى الإيطالي والكأس وكأس الاتحاد الأوروبي وإنترتوتو، وساهم في اللحظات الرائعة في فريقنا بالفوز بمسابقة إنترتوتو (2000) والتأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي".

وتعاقد أودينزي مع سوتيل (48 عاماً)، والد ريكاردو لاعب فيورنتينا، بعد يوم من رحيله عن أسكولي في الدرجة الثانية الذي أشرف عليه منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، بعدما سبق له أن درّب العديد من الاندية في الدرجتين الثالثة والرابعة منذ بداياته على مقاعد المدربين في عام 2011.

وأنهى أودينيزي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر في الـ "سيري أ".

