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الدوري الإيطالي

أودينيزي يهزم كالياري وسبال يغادر المركز الأخير

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خرج أودينيزي من دوامة النتائج المخيبة بفوز على ضيفه كالياري 2-1 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وافتتح الأرجنتيني رودريغو خافيير دي بول التسجيل لأودينيزي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق البرازيلي جواو بيدرو (84)، لكن الرد جاء سريعاً من الإيفواري سيكو فوفانا (85)، ليمنح الفوز لفريقه.

وهو الفوز الأول لصاحب الأرض في ست مباريات بعد ثلاث خسارات وتعادلين، في حين هي الخسارة الثانية لكالياري توالياً والرابعة في الموسم الحالي.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الرابع عشر مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً أيضاً.

وغادر سبال المركز الأخير بفوزه على مضيفه تورينو 2-1.

وتقدم الفنزويلي رينكون أولاً لتورينو (4) قبل أن يعدل البرازيلي النتيجة إسبيتو (42) ويخطف بيتاغنا هدف الانتصار (81) ليرفع سبال رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطة عن جنوى الذي أصبح أخيراً فيما تجمد رصيد تورينو عند 21 نقطة.

أودينيزي
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