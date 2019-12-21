وافتتح الأرجنتيني رودريغو خافيير دي بول التسجيل لأودينيزي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق البرازيلي جواو بيدرو (84)، لكن الرد جاء سريعاً من الإيفواري سيكو فوفانا (85)، ليمنح الفوز لفريقه.

وهو الفوز الأول لصاحب الأرض في ست مباريات بعد ثلاث خسارات وتعادلين، في حين هي الخسارة الثانية لكالياري توالياً والرابعة في الموسم الحالي.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 18 نقطة وارتقى للمركز الرابع عشر مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً أيضاً.

وغادر سبال المركز الأخير بفوزه على مضيفه تورينو 2-1.

وتقدم الفنزويلي رينكون أولاً لتورينو (4) قبل أن يعدل البرازيلي النتيجة إسبيتو (42) ويخطف بيتاغنا هدف الانتصار (81) ليرفع سبال رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطة عن جنوى الذي أصبح أخيراً فيما تجمد رصيد تورينو عند 21 نقطة.