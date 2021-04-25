أودينيزي يعمّق جراح بينيفينتو المهدد بالهبوط

وتناوب على رباعية أودينيزي كل من الأرجنتيني ناهويل مولينا (4)، التركي-الألماني تولغاي أرسلان (31)، الدنماركي ينس سترايغر لارسن (49) والبديل الهولندي جايدن براف (73).

وسجل هدفي بينيفينتو نيكولاس فيولا (34 من ركلة جزاء) وجانلوكا لابادولا (83).

وحقق أودينيزي فوزه العاشر هذا الموسم وتقدم للمركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 39 نقطة.

في المقابل، يعاني بينيفينتو الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي السابق فيليبو إنزاغي للفوز على أرضه حيث تعرض لخسارته التاسعة هذا الموسم والـ 16 في الإجمالي، ليقبع في المركز الـ 17 برصيد 31 نقطة.

وفشل رجال المهاجم السابق ليوفنتوس وميلان في البناء على الفوز المفاجئ على فريق "السيدة العجوز" بهدف نظيف في المرحلة 28، فحقق سلسلة من خمس مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، إذ خسر في ثلاث وتعادل مرتين.

وبات بينيفينتو مهدداً بخسارة آخر مركز يتفادى به الهبوط، في حال نجح منافسه المباشر كالياري صاحب المركز الثامن عشر مع 28 نقطة من الفوز في مباراته الصعبة أمام ضيفه روما في وقت لاحق اليوم.