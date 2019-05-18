في المباراة الأولى، بدا أودينيزي في طريقه لتحقيق فوز كاسح عندما أنهى الشوط الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا (5) وستيفانو أوكاكو (31 و35)، لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني وسجلوا هدفين بواسطة أندريا بيتانيا (53) وماتيا فالوتي (59).

وهو الفوز الثاني على التوالي لأودينيزي والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر متساوياً مؤقتا مع فيورنتينا وبولونيا ومبتعداً بفارق 5 نقاط عن إمبولي صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية والذي يستضيف تورينو الأحد، و3 نقاط أمام جنوى السابع عشر.

ويتفوق أودينيزي في المواجهتين المباشرتين على جنوى الذي بات مهدداً بالتراجع إلى المركز الثامن عشر في حال فوز إمبولي غداً.

في المقابل، رفع كالياري رصيده إلى 41 نقطة وصعد إلى المركز الثاني عشر مؤقتًا مبتعداً عن صراع البقاء.

وكان كالياري البادئ بالتسجيل عبر ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 40، وأدرك جنوى التعادل قبل دقيقة من نهاية المباراة عبر دومينيكو كريستشيتو من ركلة جزاء.