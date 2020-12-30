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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

أنباء عن اقتراب خضيرة من مغادرة يوفنتوس

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أفادت تقارير صحافية إيطالية الأربعاء أن لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة الذي أصبح خارج حسابات مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو، حجز رحلته إلى إنكلترا بحثا عن فريق جديد قد يكون إيفرتون.

AFP

وأشارت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الى أن خضيرة طلب الإذن من يوفنتوس للسفر إلى إنكلترا من أجل بحث إمكانية إيجاد فريق هناك.

ووصل ابن الـ33 عاما إلى يوفنتوس في 2015 وساهم في احتكاره للقب الدوري المحلي، إلا أنه بات خارج حسابات النادي الذي حاول اقناعه بالرحيل الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل معه الى اتفاق لكي يتخلى عن جزء من راتبه.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019 ثم 12 الموسم الماضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية الموسم الحالي.

وينتهي العقد الحالي لخضيرة في حزيران/يونيو المقبل، لكن يبدو أنه اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق الذي خاض معه 145 مباراة ضمن جميع المسابقات وأحرز معه لقب الدوري خمس مرات متتالية والكأس ثلاث مرات والكأس السوبر مرة واحدة.

وفي حال كانت التقارير صحيحة بشأن الألماني وانتقاله الى إيفرتون، فسيجتمع مجددا بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أشرف عليه في ريال مدريد الإسباني بين 2013 و2015.
 

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