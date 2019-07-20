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كأس أمم إفريقيا 2019
الدوري الإيطالي

أنباء عن اتفاق بين التونسي ياسين مرياح ونابولي

من قبل

أعلنت مصادر إعلامية قريبة من نادي نابولي عن اتفاق بينه وبين أولمبياكوس اليوناني يقضي بانتقال المدافع التونسي ياسين مرياح إلى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

AFP

وأكدت ذات المصادر أن الصفقة ستتم خلال ساعات بعد أن وافق الفريق اليوناني على المبلغ (4 مليون يورو) المقترح من نادي نابولي. 

وأشارت الصحف الإيطالية بأن إدارة نابولي ستلتقي لاحقاً بوكيل أعمال اللاعب التونسي، ميكي بوراوي، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل أعمال اللاعب البرازيلي لفريق برشلونة الإسباني مالكوم، لإنهاء بنود عقد بـ4 مواسم. 

وتعلم الدولي التونسي (26 عاماً) طقوس كرة القدم في فريق جمعية أريانة، الفريق الذي نشأ فيه طارق ذياب، ثم تنقل بين ناديي نجم المتلوي والنادي الصفاقسي وفي عام 2018 حط الرحال في أولمبياكوس اليوناني.    
 

نابولي الإيطالي
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