أنباء عن اتفاق بين التونسي ياسين مرياح ونابولي

وأكدت ذات المصادر أن الصفقة ستتم خلال ساعات بعد أن وافق الفريق اليوناني على المبلغ (4 مليون يورو) المقترح من نادي نابولي.

وأشارت الصحف الإيطالية بأن إدارة نابولي ستلتقي لاحقاً بوكيل أعمال اللاعب التونسي، ميكي بوراوي، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل أعمال اللاعب البرازيلي لفريق برشلونة الإسباني مالكوم، لإنهاء بنود عقد بـ4 مواسم.

وتعلم الدولي التونسي (26 عاماً) طقوس كرة القدم في فريق جمعية أريانة، الفريق الذي نشأ فيه طارق ذياب، ثم تنقل بين ناديي نجم المتلوي والنادي الصفاقسي وفي عام 2018 حط الرحال في أولمبياكوس اليوناني.

