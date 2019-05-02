وقال المدرب البالغ من العمر 51 عاماً إنه سيلتقي مع أندريا أنييلي رئيس النادي للتباحث بشأن الخطوة المقبلة تماماً كما يفعل مع نهاية كل موسم.

وقبل أسبوعين توج يوفنتوس بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي والخامسة تحت قيادة المدرب أليغري. لكن خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أثار علامات استفهام بشأن المدرب.

وقال أليغري للصحفيين "من المقرر أن ألتقي برئيس النادي للتخطيط للمستقبل بطريقة واضحة".

وأضاف "سأطرح أفكاري بشأن خططي المستقبلية. إنه الأمر نفسه الذي أقوم به في كل عام. أنا موجود هنا بعد أن أمضيت خمس سنوات".

وأضاف "سنناقش الأمور الجيدة وغير الجيدة وما يمكننا تحسينه وتطويره وما نريد أن نحققه".

وثارت تساؤلات عما إذا كان أليغري لا يزال متحمساً للبقاء مع يوفنتوس بعد أن فرض النادي هيمنته محلياً.

وقال "بقائي للموسم السادس يعني أن لدي الدافع لذلك. يجب أن يكون يوفنتوس قوياً وقادراً على المنافسة على جميع الألقاب في كل عام".

