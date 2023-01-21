أليغري يعلّق على حسم النقاط من رصيد يوفنتوس



يتراجع فريق "السيدة العجوز" بموجب هذا القرار من المركز الثالث إلى الحادي عشر (من 37 إلى 22 نقطة بعد 18 مباراة)، على بُعد 12 نقطة من المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، مما قلّص فرصه بشكل كبير.

جاء هذا القرار قبيل مواجهة يوفنتوس وأتالانتا الأحد، إلا أنّ اليغري حاول التقليل من تأثير الحكم على موسم الفريق واللاعبين.

وقال أليغري: "نحن بحاجة إلى إنهاء النصف الأول من الموسم بأفضل طريقة ممكنة، فبعد الأمس نحتاج أن نبقى متراصين كمجموعة، ونبقي رؤوسنا منخفضة ونعمل، لا يمكننا إلا التفكير فيما يحدث على أرض الملعب".

وتابع: "لا شيء يتغير، نحن بحاجة إلى الحصول على النقاط، مواجهة الغد ستكون صعبة لأن أتالانتا يلعب بشكل جيد وفي حالة جيدة، نحن بحاجة لاتخاذ خطوة واحدة في وقتها".

وأعلن يوفنتوس أنّه سيستأنف قرار المحكمة ليس فقط بحسم النقاط، بل بإيقاف عدد من مسؤوليه الكبار السابقين بمن فيهم المدير الرياضي الحالي فيديريكو تشيروبيني.

وأضاف أليغري: "كان لدينا 37 نقطة قبل حكم الأمس ونقطة واحدة فقط عن المركز الثاني وفرصة للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا وربما المنافسة على اللقب".

وتابع: "لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في فعل ما يتعيّن علينا القيام به لأنّ الحكم النهائي سيكون في غضون الشهرين المقبلين.

وختم: "لا نريد أن نكون ضعفاء في هذين الشهرين ونندم لاحقًا لعدم القيام بما كان من المفترض أن نفعله".