أسبوعان إضافيان لماتويدي في الحجر الصحي

وكتبت زوجته ايزابيل على مواقع التواصل الاجتماعي "حسنا، سنجدد لخمسة عشر يوما إضافيا من الحجر الصحي!".

وكان يوفنتوس أعلن في 17 اذار/مارس الماضي عن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، لينضم إلى زميله دانييلي روغاني، ثم يعلن بعدها إصابة زميلهما الأرجنتيني باولو ديبالا.

آنذاك أشار حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 مواسم "اللاعب ومنذ الأربعاء 11 آذار/مارس في عزلة منزلية طوعية. سيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه. هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض".

وأشارت صحف إيطالية أن ماتويدي، القادم إلى يوفنتوس في 2017 مقابل 25 مليون يورو، مدد فترة العزل لأنه لم يتخلص تماما من الفيروس حتى الآن، إذ يتعين عليه إجراء فحصين متتاليين تكون نتيجتهما سلبية.

وقال لاعب سانت اتيان وباريس سان جيرمان السابق الذي خاض مع يوفنتوس 23 مباراة هذا الموسم، بعد أيام من إصابته "أحمل الفيروس دون عوارض، مدركا بامتياز أن كون لاعب كرة قدم محترف يستفيد من مراقبة طبية منتظمة وممتازة. لو لم يكن كذلك لما عرفت بإصابتي. أنا متفائل، قوي، المعنويات جيدة وعائلتي أيضا".

ويحتفل ماتويدي، بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده، الأسبوع المقبل بميلاده الثالث والثلاثين، وقد مدد مؤخرا عقده مع يوفنتوس حتى حزيران/يونيو 2021.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من نيسان/أبريل ثم مددته إلى الثالث عشر منه، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى الخميس، أعلنت إيطاليا تسجيل أكثر من 13 ألف حالة وفاة و110 آلاف إصابة.