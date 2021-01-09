أتالانتا يواصل مشواره التصاعدي

ورغم استمرار غياب "ملهمه" الأرجنتيني أليخاندرو غوميز لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب جان بييرو غاسبيريني، نجح ممثل مدينة برغامو في تحقيق فوزه التاسع لهذا الموسم والصعود مؤقتاً إلى المركز الرابع (31 نقطة) على حساب يوفنتوس البطل وساسوولو ونابولي مع مباراة مؤجلة في جعبته.

ويدين أتالانتا الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً حيث أوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع ريال مدريد الإسباني، بالنقاط الثلاث إلى السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي سجل الهدف الأول (30) وكان خلف الثاني الذي أحرزه البرازيلي رافايل تولوي بعدما تابع تسديدة السلوفيني (69)، ثم مرر كرة الهدف الثالث الذي سجله الكولومبي دوفان زاباتا ورفع به رصيده الى 7 أهداف (71).

وأضاف الكولومبي الآخر لويس مورييل الهدف الرابع من خارج المنطقة بعد دخوله بديلاً، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف، فيما كان هدف بينيفينتو الوحيد عبر ماركو ساو في مستهل الشوط الثاني حين أدرك التعادل (50).

وتجمد رصيد بينيفينتو عند النقطة 21 في المركز العاشر.