أتالانتا يواصل تمسكه بكوكبة الصدارة

وقع ثلاثية أتالانتا الشريعة كل من قناصه الكولومبي دوفان زاباتا (35) وبابو غوميز (40) وروبين غوسينس (56)، في حين اكتفى الضيوف بتوقيع الهدف الشرفي عبر فابيو لوسيوني (86).

بهذا الفوز المستحق واصل أتالانتا في مزاحمة كوكبة الصدارة حيث رفع رصيده إلى 16 نقطة وهو ذات رصيد يوفنتوس الوصيف الذي سيلعب لاحقاً مع إنتر ميلان في قمة الجولة، فيما يتخلف عن إنتر ميلان بفارق نقطتين فقط، أمّا ليتشي فبقي قابعاً في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

وفي مباراة ثانية ساخنة طرد فيها اللاعبان لوكاس لايفا (59) وغاري ميديل (70)، اكتفى لاتسيو (الخامس بـ 11 نقطة) بالخروج بنقطة التعادل من ميدان بولونيا (المركز 11 بـ 9 نقاط) بنتيجة (2-2)، حيث سجّل للضيوف شيرو إيموبيلي من ثنائية (23 و39) ولصاحب الأرض لاديسلاف كريسي (21) ورودريغو بالاسيو (31).

من جانبه، سقط روما (الخامس بـ 12 نقطة) في فخ التعادل أمام كالياري (المركز 7 بـ 11 نقاط) في الأولمبيكو بهدف سبق للضيوف حمل توقيع جوار بيدرو (26 من ركلة جزاء) قبل أن يُمنح هدية التعادل من لوكا شيبيتيلي (31 من خطأ في مرمى فريقه).