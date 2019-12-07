أتالانتا يواصل الصحوة ونزيف نابولي لا يتوقف

وكان هيلاس فيرونا البادئ بالتسجيل عبر صامويل دي كارميني في الدقيقة 23، لكن أتالانتا نجح في إدراك التعادل قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بواسطة الأوكراني روسلان مالينوفسكي (44).

ومنح دي كارميني التقدم مجددا لهيلاس فيرونا في الدقيقة 57، لكن أتالانتا أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة الدولي الكولومبي لويس موريال من ركلة جزاء.

واضطر هيلاس فيرونا إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بطرد مدافعه البولندي بافل دافيدوفيتش لتلقيه الانذار الثاني، فخطف صاحب الأرض هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر الألباني بيرات دييمسيتي.

ولحق أتالانتا مؤقتاً بكالياري إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق الأهداف خلف الأخير الذي يحل ضيفاً على ساسوولو غدا الأحد في ختام المرحلة.

وجاء فوز أتالانتا في توقيت مناسب حيث يستعد الفريق لرحلته إلى مدينة خاركيف الأوكرانية لمواجهة مضيفه شاختار دانييتسك أحد منافسين له إلى جانب باير ليفركوزن الألماني على البطاقة الثانية المؤهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، عن المجموعة الثالثة التي حجز مانشستر سيتي الانكليزي بطاقتها الأولى.

في المقابل، مُني هيلاس فيرونا بخسارته الثانية توالياً والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثامن.

نابولي يواصل نزيف النقاط

واصل نابولي، وصيف بطل الموسمين الأخيرين، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أودينيزي 1-1.

وبكر أودينيزي بالتسجيل عبر كيفن لازانيا في الدقيقة 20، وانتظر نابولي الدقيقة 69 لإدراك التعادل بواسطة الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي.

وأكمل نابولي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الصربي نيكولا ماكسيموفيتش في الدقيقة 80.

وهي المباراة السابعة على التوالي التي يفشل فيها نابولي في تحقيق الفوز حيث سقط في فخ التعادل خمس مرات مقابل خسارتين.

وعزز نابولي موقعه في المركز السابع برصيد 21 نقطة مقابل 15 نقطة لأودينيزي الرابع عشر.

ويلتقي الأحد ليتشي مع جنوى، وسبال مع بريشيا، وتورينو مع فيورنتينا، وسمبدوريا مع بارما، وبولونيا مع ميلان.