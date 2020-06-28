أتالانتا يواصل التألق ويزيد الضغط على إنتر ميلان

افتتح التسجيل دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة التاسعة وتعادل كيفين لاسانيا لأودينيزي في الدقيقة 31 وفك المهاجم الكولومبي لويس مورييل الاشتباك بتسجيله الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 71 قبل أن يعود اللاعب ذاته ويعزز تقدم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أحرز لاسانيا الهدف الثاني له ولأودينيزي لتنتهي المباراة على وقع فوز أتالانتا (3-2).

بذلك عزز الفريق الأزرق والأسود موقعه في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 57 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط أمام روما الخامس، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي إطار المرحلة ذاتها فاز نابولي على ضيفه سبال بثلاثة أهداف أحرزها كل من درايس ميرتينز (4) وخوزيه كاييخون (36) وأمين يونس (78) مقابل هدف وحيد لسبال أحرزه أندريا بيتانيا في الدقيقة 29.

بذلك عزز نابولي موقعه في المركز السادس برصيد 45 نقطة فيما تواصلت معاناة سبال الأخير برصيد 18 نقطة.

وتعادل ساسولو مع هيلاس فيرونا (3-3) فيما خسر سامبدوريا على ملعبه من بولونيا (1-2).

