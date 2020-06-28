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أتالانتا يواصل التألق ويزيد الضغط على إنتر ميلان

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واصل فريق أتالانتا عروضه القوية وأداءه الاستثنائي في الموسم الحالي وحقق الفوز خارج ملعبه على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

AFP

افتتح التسجيل دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة التاسعة وتعادل كيفين لاسانيا لأودينيزي في الدقيقة 31 وفك المهاجم الكولومبي لويس مورييل الاشتباك بتسجيله الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 71 قبل أن يعود اللاعب ذاته ويعزز تقدم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 79.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أحرز لاسانيا الهدف الثاني له ولأودينيزي لتنتهي المباراة على وقع فوز أتالانتا (3-2).

بذلك عزز الفريق الأزرق والأسود موقعه في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 57 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط أمام روما الخامس، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي إطار المرحلة ذاتها فاز نابولي على ضيفه سبال بثلاثة أهداف أحرزها كل من درايس ميرتينز (4) وخوزيه كاييخون (36) وأمين يونس (78) مقابل هدف وحيد لسبال أحرزه أندريا بيتانيا في الدقيقة 29.

بذلك عزز نابولي موقعه في المركز السادس برصيد 45 نقطة فيما تواصلت معاناة سبال الأخير برصيد 18 نقطة.

وتعادل ساسولو مع هيلاس فيرونا (3-3) فيما خسر سامبدوريا على ملعبه من بولونيا (1-2).
 

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