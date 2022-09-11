أتالانتا يهدر فرصة العودة للصدارة بتعادل مخيب



واوقف كريمونيزي العائد إلى الـ "سيري أ" للمرة الاولى منذ عام 1996، سلسلة من 3 انتصارات توالياً لأتالانتا الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، متساوياً مع نابولي المتصدر الفائز على ضيفه سبيتسيا 1-صفر السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة، وميلان الثالث الفائز على مضيفه سمبدوريا 2-1 في اليوم ذاته.



وفي مباراة مغلقة ودفاعية على حساب الهجوم، تألق الحارسان فصدّ حارس عرين الفريق الضيف الروماني أيونوت رادو تسديدة من الكولومبي لويس مورييل بعد سبع دقائق من صافرة البداية، قبل أن يتدخل مجدداً أمام لاعب وسط أتالانتا الهولندي تون كوبمينرس (23).



واعتقد أتالانتا أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة ساحرة من كوبمينرس، إلاّ أنّ الحكم ألغى الهدف بعودته إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" إثر لمسة يد على زميله كاليب أوكولي.

إلاّ أنّ أتالانتا تقدم بهدف صحيح هذه المرة برأسية مدافعه التركي ميريح ديميرال بعد تمريرة من المتألق كوبمينرس (74).



غير أنّ كريمونيزي أعاد خلط الأوراق حارماً أتالانتا من الصدارة التي تبوأها للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً، بإدراكه التعادل بعدما صدّ حارس أتالانتا الأرجنتيني خوان موسو تسديدة من البديل الأرجنتيني سانتياغو أسكاسيبار تابعها بنجاح إيمانويل فاليري في الشباك (78).



وهو التعادل الثاني توالياً لكريمونيزي بعد بداية كارثية مع 4 هزائم توالياً، ليصعد إلى المركز الثامن عشر.

