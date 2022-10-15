أتالانتا ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً

وانفرد أتالانتا بالصدارة مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الذي يستضيف بولونيا الأحد.



ووجد أتالانتا نفسه متخلفاً بهدف سجله اليوناني يورغيوس كيرياكوبولوس في الدقيقة 41، بيد أنّ فرحة الأخير لم تدم سوى خمس دقائق حيث نجح لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماريو لاشاليتش في إدراك التعادل (45+1)، قبل أن يسجل النيجيري أديمولا لوكمان هدف الفوز مطلع الشوط الثاني (46).

وكان أتالانتا سقط في فخ التعادل أمام أودينيزي 2-2 الأحد الماضي ففرط في الصدارة التي كان يتقاسمها مع نابولي.



ورفع أتالانتا الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة إلى جانب نابولي، رصيده إلى 24 نقطة مقابل 23 للفريق الجنوبي.

