استعاد أتالانتا برغامو نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه بريشيا 3-صفر السبت في دربي لومبارديا، في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من بطولة ايطاليا في كرة القدم، التي شهدت أيضاً سقوطاً جديداً لفيورنتينا بخسارته أمام ضيفه ليتشي المتواضع صفر-1.

وهو الفوز الأول لأتالانتا بعد تعادلين (مع مضيفيه نابولي 2-2 وسمبدوريا صفر-صفر) وخسارتين (أمام ضيفيه كالياري صفر-2 ويوفنتوس 1-3)، وتحديدا منذ فوزه الساحق 7-1 على ضيفه أودينيزي في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والسابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 25 نقطة ولحق بكالياري وروما في المركز السادس مؤقتا بانتظار مواجهة الأول لضيفه سمبدوريا الإثنين في ختام المرحلة، والثاني لمضيفه هيلاس فيرونا الأحد.

في المباراة الأولى، فرض لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماريو باساليتش نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 26 بضربة رأسية و61 بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة، قبل أن يختم المهاجم الدولي السلوفيني يوسيب إيليسيتش المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

وفي المباراة الثانية، سجل أندريا لا مانتيا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 49، مانحا اياه ثلاث نقاط غالية، أبعدته قليلا عن فرق القاع.

ورفع ليتشي رصيده إلى 14 نقطة، وقفز إلى المركز الرابع عشر، بعدما كان على بعد مركز واحد من ثلاثي الهبوط، فيما مني فيورنتينا بالهزيمة الثالثة تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثالثة، عمق تورينو جراح مضيفه جنوى عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله البرازيلي غليسون بريمر في الدقيقة 77.

وهي الخسارة الثالثة لجنوى في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما حقق تورينو فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الاخيرة والخامس هذا الموسم فصعد الى المركز العاشر.

ويلعب الأحد أيضا يوفنتوس مع ساسوولو، وبارما مع ميلان، وانتر ميلان مع سبال، ولاتسيو مع اودينيزي، ونابولي مع بولونيا.