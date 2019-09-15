أتالانتا يخطف الفوز من جنوى في الوقت القاتل

وهذا الفوز الثاني لأتالانتا من ثلاث مباريات بعد هزيمته من تورينو 3-2 في المرحلة الفائتة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط فيما تجمد رصيد جنوى عند أربع نقاط.

وسجّل الكولومبي البديل لويس مورييل هدف التقدم لأتالانتا من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وتعادل دومينيكو كريشيتو لجنوى من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

لكن الكولومبي الآخر دوفان زاباتا حسم اللقاء لصالح أتلانتا بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليخطف فوزاً مهماً قبل مباراته أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.



