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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

أتالانتا يحقق فوزاً عريضاً على ساسوولو

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اكتسح أتالانتا شباك ضيفه ساسولو بخمسة أهداف مقابل هدف الأحد ضمن المرحلة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وبعدما أنهى 2020 بتعادل مخيب مع بولونيا 2-2 في مباراة تقدم خلالها 2-صفر، استهل أتالانتا العام الجديد بأفضل طريقة بحسمه مواجهته مع ساسوولو، مفاجأة الموسم، باكتساحه بخماسية عبر الكولومبي دوفان زاباتا (11 و48) وماتيو بيسينا (45) والألماني روبن غوسنس (57) والكولومبي لويس مورييل (68)، مقابل هدف للروماني فلاد كيريكيتش (75).

وأكد أتالانتا بإلحاقه الهزيمة الثالثة فقط بساسوولو هذا الموسم، تفوقه التام على الأخير محققا فوزه الثامن تواليا عليه.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 28 نقطة.

نابولي يرتقي للمركز الرابع

في المقابل، تجمد رصيد ساسوولو عند 26 نقطة وتراجع الى المركز الخامس لصالح نابولي الرابع حالياً والفائز الأحد على مضيفه كالياري بأربعة أهداف للبولندي بيوتر زيلينسكي (25 و62) والمكسيكي هيرفينغ لوزانو (74) ولورنتسو إنسينيي (86 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للبرازيلي جواو غالفاو (60) في لقاء أكمله المضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 بعد طرد القبرصي خارالامبوس كيرياكو.

تعادل لاتسيو وجنوى

ورغم جهود تشيرو إيموبيلي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 من ركلة جزاء رفع بها رصيده إلى 10 هذا الموسم و150 على صعيد الدوريات الخمس الكبرى (لعب أيضاً في ألمانيا وإسبانيا)، اكتفى لاتسيو بالتعادل مع مضيفه جنوى 1-1 بعدما اهتزت شباكه في الشوط الثاني عبر ماتيا ديسترو (58)، ليبقى تاسعا بـ22 نقطة.

وترك تورينو منطقة الهبوط بفوزه على مضيفه بارما 3-صفر، فيما عمق فيرونا جراح سبيتيسا الثامن عشر بالفوز عليه 1-صفر، وتعادل فيورنتينا وبولونيا من دون أهداف.

أتالانتا جنوى لاتسيو نابولي الدوري الإيطالي ساسولو
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